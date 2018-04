À Val-de-Ruz (NE), une motion de l’UDC sur «une adaptation raisonnable des salaires de la fonction publique communale» suscite «l’incompréhension et l’inquiétude» des employés administratifs et techniques de la commune.

Dans une lettre ouverte, les fonctionnaires s’opposent à une diminution de 40% de la rémunération des membres du conseil communal, le nouveau salaire devant servir de référence au traitement de l’ensemble des collaborateurs, enseignants exceptés.

«Val-de-Ruz est une jeune commune issue de la réunion de 25 entités, ce qui représente la plus grande fusion en Suisse à ce jour», rappelle le comité du personnel, pour qui «la somme du travail abattu durant la réorganisation est colossale et les heures supplémentaires consacrées à la mise en place et à la stabilisation de la nouvelle commune sont considérables».

«En comparaison intercommunale, nos salaires sont équivalents à la moyenne d’autres collectivités neuchâteloises - voire inférieurs pour certaines fonctions - et n’ont bénéficié d’aucune adaptation depuis trois ans», relèvent les fonctionnaires, manifestant leur «ras-le-bol de voir systématiquement la fonction publique dénigrée par une partie de la population.»

«Souvent dans l’ombre, mais avec envie et motivation, nous contribuons à offrir des prestations et des services de qualité que le citoyen exige de sa commune», plaident-t-ils. Et d'ajouter: «En comparaison avec d’autres collectivités, nous effectuons des prestations équivalentes, avec un effectif moindre et des salaires dans la moyenne». (Le Matin)