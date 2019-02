Les fonds de compensation AVS/AI/APG ont clôturé l'année 2018 dans les chiffres rouges. Les placements ont dégagé un rendement net de -4,22%, soit -1,5 milliard de francs. La fortune sous gestion a reculé de 2,5 milliards, à 34,3 milliards.

Ce résultat s'explique notamment par l'évolution négative des marchés financiers, a communiqué jeudi Compenswiss, qui gère et administre en commun les trois fonds. Au recul du rendement s'ajoute un résultat de répartition négatif - en particulier de l'AVS - dû au déséquilibre croissant entre personnes actives et rentiers.

Situation «préoccupante»

«Contrairement aux deux années précédentes, le rendement réalisé en 2018 ne permettra pas de compenser le résultat de répartition négatif du fonds AVS dû à l'évolution démographique et au vieillissement de la population», écrit l'établissement siégeant à Genève. «Le déséquilibre entre charges et recettes se poursuit et l'évolution prévisible des finances de l'AVS reste préoccupante pour l'avenir.»

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) prévoit que la fortune du fonds AVS pourrait être épuisée d'ici 2031 environ, rappelle Compenswiss. Et ce, «si des mesures ne sont pas prises bien avant cette date».

Rendements négatifs

Dans le détail, le rendement net de la fortune du fonds AVS s'élève à -4,14% (6,82% en 2017), celui de l'AI à -4,06% (6,84%) et celui des APG à -4,19% (6,98%). La trésorerie totale atteint 1,7 milliard (2,2 milliards) et le rendement net réalisé sur ces liquidités est de -0,24% (0,25%).

Enfin, les coûts de gestion de la fortune et les charges d'exploitation restent stables. Ils se montent à 0,2% du montant de la fortune totale.

Programme de désinvestissement

Compte tenu de la baisse de la fortune, Compenswiss a entamé en 2018 un programme systématique de désinvestissement, en liquidant 100 millions d'actifs par mois. Afin de pouvoir assurer le paiement des rentes, l'établissement a augmenté ces désinvestissements pour 2019 à 125 millions de francs par mois. (ats/nxp)