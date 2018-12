Dans son édition de mardi, «Le Temps» dressait le portrait de Daniela Corboz, la nouvelle directrice d’Elvetino. Qui notait en passant que les vins suisses seront à l’honneur l’an prochain dans les wagons-restaurants des CFF. Et de glisser: «Nous testons actuellement la fondue». Décidément la moitié-moitié s’invite partout. Fin novembre, Swiss annonçait qu’on pourrait déguster une fondue dans certains vols au départ de Genève. Et voilà que le plat va s’inviter dans les trains?

9 fr. 90 la petite portion

En fait c’est déjà fait. Le test dont parle Daniela Corboz «s’effectue depuis le 31 octobre et se terminera le 31 décembre prochain», nous explique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. Mais si vous n’avez pas senti de fragrances fromagères dans votre train-train quotidien, c’est que ce test a lieu sur la ligne Romanshorn-Brigue, via Zurich et Berne.

Un essai mené assez discrètement: il n’a été signalé que sur la page Facebook d’Elvetino. À en croire les images publiées, comme pour Swiss: ici pas de réchaud. Une petite portion chauffée préalablement est proposée pour 9 fr. 90.

Pas de problème de sécurité, donc. Mais d’odeur? On imagine que c’est sur cet aspect que les CFF se montrent prudents, certains pouvant se sentir incommodés par le parfum assez fort et tenace du fromage fondu. Mais pour l’instant, ça ne semble pas être le cas. «Nous n’avons pas eu de réclamation de la part des autres clients», affirme Jean-Philippe Schmidt.

A quand des fondues partout?

Alors, à quand des fondues disponibles dans tous les wagons-restaurants de Suisse? Le test sera évalué mais il n’existe pour l’instant aucune date fixée pour une éventuelle décision en ce sens, précise le porte-parole.

Ce serait une première à cette échelle. Mais pas une première tout court. Pour ceux qui veulent au plus vite plonger du pain dans du fromage dans un train rappelons que le «Train Fondue» fribourgeois entre Bulle et Montbovon existe par exemple depuis un quart de siècle. La formule est également proposée cette année de Bulle vers Château-d’Œx, Gstaad, ou Rougemont.

