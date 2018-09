Le National a accepté vendredi de donner au gouvernement la compétence d'agir dans le cadre de la révision de la loi sur les télécommunications.

Le gouvernement pourrait par exemple fixer des prix plafonds sur la base d'accords internationaux. Les fournisseurs suisses pourraient en outre être obligés de proposer des offres groupées avec roaming illimité ainsi que des options à prix réduit. Une autre possibilité serait d'obliger les opérateurs à facturer les appels à la seconde et la consommation de données par 10 kilo-octets (ko).

Neutralité des réseaux

Le National s'est montré plus ambitieux que le gouvernement concernant la neutralité des réseaux. Il veut obliger les fournisseurs à traiter de manière uniforme les contenus et les données dans le domaine de la transmission d'informations. Pas question de privilégier une entreprise.

Des exceptions pourraient toutefois être prévues pour respecter la loi ou un jugement, garantir l'intégrité ou la sécurité du réseau, répondre à une demande explicite du client ou lutter contre des congestions temporaires et exceptionnelles du réseau.

Les députés ont par ailleurs accepté d'interdire à un fournisseur, avant la fin du litige, de bloquer l'accès aux services de télécommunication et de résilier le contrat d'un client qui conteste la facturation d'autres prestations que ces services.

Replay

Le National s'est aussi penché sur les problèmes liés à la fonction «replay» offerte entre autres par Swisscom ou UPC. En regardant l'émission en différé, les téléspectateurs peuvent notamment zapper les publicités insérées dans les programmes.

Les députés ont précisé que les opérateurs ne peuvent apporter aucune modification aux programmes suisses qu'ils enregistrent et diffusent. Le Conseil fédéral pourrait en outre édicter des prescriptions pour la protection de la jeunesse, en tenant compte des systèmes de classification d'âge.

Pornographie

Le National a par ailleurs décidé de renforcer la protection des enfants et de jeunes.

Rayon lutte contre la pornographie illégale, les fournisseurs ne devront plus seulement bloquer l'accès de leurs clients à des sites Internet inscrits sur une liste.

Des mesures devront être prises par l'Office fédéral de la communication, l'Office fédéral de la police et les services compétents des cantons pour supprimer rapidement et à l'échelon international ces contenus pornographiques. Ils pourront faire appel à des instances d?alerte gérées par des tiers et à des autorités étrangères.

Le Conseil fédéral pourra par ailleurs obliger les opérateurs à donner aux parents des conseils sur les possibilités de protection des jeunes lors de la vente d'abonnement de téléphonie mobile et d'accès à Internet.

Appels intempestifs

Enfin, des mesures sont prévues pour mieux lutter contre les appels téléphoniques publicitaires intempestifs. Les fournisseurs devront proposer à leurs clients un filtrage des appels entrants. Le vendeur appelant devra afficher son numéro.

Le National a par ailleurs prévu que les personnes non inscrites à l'annuaire seront considérées comme ne souhaitant pas de publicité.

Co-utilisation

La gauche, le PDC et le PVL voulaient forcer les propriétaires à autoriser la co-utilisation d'installations permettant de fournir des services de télécommunication. Par 101 voix contre 86, le National a refusé cette proposition dans le cadre de la révision de la loi sur les télécommunications.

Il a en revanche adopté tacitement une disposition pour empêcher les habitants d'un immeuble de se voir imposer une offre faute de prise dans l'appartement. Les fournisseurs obtiendront un droit de raccordement aux points d'accès des bâtiments et de co-utilisation des installations de télécommunication à l'intérieur de ceux-ci.

La gauche aurait voulu que l'aval écrit du client déjà informé soit nécessaire pour qu'un fournisseur de services puisse utiliser les équipements installés chez des abonnés pour fournir des prestations à d?autres utilisateurs.

Elle s'est également engagée en vain pour que la redevance destinée au financement du service universel puisse aussi être utilisée pour un fonds destiné à dédommager les victimes du rayonnement non-ionisant à haute fréquence. (ats/nxp)