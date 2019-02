Les 1111 musées que compte la Suisse ont enregistré 13,5 millions d'entrées en 2017, soit 1,5 million de plus qu'il y a deux ans ( 12,4%). L'intérêt s'est accru pour tous les types de musées, de l'art en général aux sciences naturelles.

Cette augmentation est surtout le fait des 49 plus grands musées du pays, selon les chiffres de l'Office fédéral des statistiques (OFS) publiés mardi. Avec chacun 50'000 visiteurs ou plus, ils sont ceux qui ont profité de cette affluence en hausse depuis 2015, la plupart en milieu urbain. En revanche, les 1062 petits et moyens musées de Suisse, notamment ceux en milieu rural, ont vu le nombre de visiteurs baisser.

Près de 1600 expositions temporaires

Neuf musées sur dix ont proposé une exposition permanente et les deux tiers d'entre eux ont inauguré une nouvelle exposition temporaire durant l'année 2017. Au total, près de 1600 expositions temporaires ont été proposées à travers tout le pays, selon l'OFS.

La collection globale d'objets détenus par les musées en Suisse se montait à 71,3 millions en 2017. Le nombre total d'événements organisés par les musées - vernissages, conférences, ateliers, etc - était de 31'600 en 2017.

Seule baisse notable, le nombre de visites guidées organisées par les musées suisses: 100'000 en 2017, soit 19'000 en moins qu'en 2016. (ats/nxp)