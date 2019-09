«En raison de la concurrence», le deuxième distributeur suisse ne nous donne pas d'indication sur le pourcentage de denrées non consommées (1.44% chez Migros) ou sur le tonnage des emballages produits. La part de fruits et légumes vendus sans emballage reste aussi un mystère. Coop communique par contre des chiffres similaires à Migros sur les pourcentages des denrées alimentaires en provenance de Suisse. La coopérative signifie encore vouloir économiser ou optimiser 8000 tonnes de matériaux au total d’ici fin 2019. Ariane Baud, une psychologue qui s’est mobilisée pour SMILE en suivant son fils gréviste du climat, précise que «la lettre de SMILE ne ciblait pas particulièrement Migros et que les militants sont ouverts à la discussion avec tous». Coop recevra-t-elle prochainement son propre courrier?

Cet été, des grévistes du climat ont organisé le sommet SMILE à Lausanne, en y invitant Greta Thunberg. Migros avait soutenu la manifestation en offrant 100 kilos d’invendus par jour, mais avait ensuite créé la controverse en utilisant une image non autorisée de la jeune suédoise. Suite à cela, le comité de la manifestation a envoyé une lettre ouverte à l’entreprise. En préambule, il déplore «l’utilisation commerciale d’un cliché privé, sans le consentement de l’intéressée», puis remercie toutefois la société pour son appui alimentaire.

«Grande responsabilité de Migros»

Mais le but de la missive est autre. Les jeunes militants exhortent Migros à agir pour le climat: «En tant que leader de la distribution en Suisse, votre impact est grand et votre responsabilité devrait donc l’être encore plus». Ils demandent de «corriger les marges injustifiées sur les produits biologiques» et de favoriser la vente de denrées en vrac, de fruits et légumes locaux et de saison. Pour SMILE, cela doit devenir le choix par défaut et les emballages non réutilisables doivent être supprimés rapidement.

Le groupe lausannois s’appuie sur le dernier rapport du GIEC pour inciter le géant orange à diminuer sa production de viande et conclut en l’invitant à une rencontre, pour «améliorer l’engagement du grand distributeur en faveur de l’écologie».

Une lettre constructive pour le géant

Migros dit se réjouir de cette «lettre constructive» et prévoit d’organiser une réunion avec les militants prochainement. Tristan Cerf, porte-parole, indique toutefois que «beaucoup de réponses aux questions posées dans le message sont disponibles online». Le communicant poursuit en mettant en avant l’assortiment d’origine essentiellement suisse du grand distributeur.

70% de produits suisses et la banane en best-seller

«Plus de 70% du chiffre d’affaires des denrées alimentaires est généré par des produits helvétiques. Pour la viande, la proportion nationale varie même entre 86% (bœuf) et 100% (cochon).» Si les légumes proviennent à 70% du pays, moins d'un tiers des fruits sont suisses. Le produit numéro un des gammes Migros est d'ailleurs la banane. «Ce n’est pas ce best-seller qui plombe le chiffre, mais c’est la très forte diversité de fruits demandée par notre clientèle qui impose l’importation. Toutefois comme l’agriculture suisse ne parvient à couvrir les besoins de la population qu’à 60%, la part de la production d’origine indigène de notre société est globalement d’autant plus remarquable» clarifie Tristan Cerf.

Des fruits et légumes emballés

SMILE désire moins de packaging, car aujourd'hui près de 70% des fruits et légumes sont vendus emballés. Interrogée, Migros déclare ne pas avoir à disposition de tonnage d’emballages global, tous matériaux confondus ou par matériaux. Pour la compagnie, le calcul du poids global n’a pas de sens, «car on ne peut pas comparer du verre, du carton ou du plastique par rapport au poids, mais seulement par rapport au bilan écologique d’un emballage.»

Promesses mal engagées

Migros promet néanmoins sur son site internet d’économiser ou d’optimiser 6000 tonnes de matériaux entre 2014 et fin 2019. Cela représenterait ainsi moins de 2% des 360000 tonnes de packaging produits durant ces six ans pour emballer les marques propres (80% des produits) du géant orange. Tristan Cerf réfute: «Il s’agit d’obtenir une optimisation durable de 10% des emballages dès 2020». Selon la page web dédiée, cette promesse est cependant «mal engagée». Migros.ch précise que «la réalisation de cet objectif ambitieux n’est actuellement pas en vue.»

Sur son site, le grand distributeur faisait une autre promesse: réduire de 10% la charge environnementale globale des emballages des 250 produits les plus vendus d'ici à 2013. Elle n’a pas été tenue.

Combien de plastique recyclé?

La société tient par contre son engagement «de récupérer et de recycler, depuis 2013, toutes les bouteilles en plastique.» On parle évidemment ici uniquement des bouteilles ramenées par les consommateurs. Migros précise que le taux de retour du PET est de 90% (sur plus de 300 millions de bouteilles vendues annuellement), mais qu'elle est actuellement incapable de calculer le pourcentage global de retour pour les autres plastiques.

«Des promesses insuffisantes»

Pour Alexis Dubout, militant de SMILE, il s’agit de belles paroles marketing: «Quand je découvre qu’une optimisation marginale, et même pas une réduction effective, de l’emballage est un objectif ambitieux et qu'en prime il n’est pas en passe d’être atteint, cela m’attriste» regrette cet ingénieur en énergie. Il relève que ces promesses sont certes bonnes à prendre mais clairement insuffisantes: «Et si en plus Migros n’arrive pas à les tenir, cela montre que ce n’est pas une réelle priorité.» Alexis Dubout confie que son groupe se prépare avec sérieux pour la rencontre avec le grand distributeur. Il ne veut pas de greenwashing, mais travailler pour changer fondamentalement les habitudes des entreprises privées.