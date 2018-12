«Ce matin, j'ai senti une mauvaise odeur en me réveillant.» Les habitants d'Aadorf (TG) et des environs sont incommodés depuis jeudi matin par une puissante puanteur, écrit 20 Minuten.

Alertée, la police a indiqué que ces effluves pourraient éventuellement provenir de choux. Le porte-parole des forces de l'ordre, Mario Christen, confirme avoir été contacté à ce sujet. Il précise cependant: «Même nous ne savions pas exactement d'où provenait cette odeur.»

Poirreaux fermentés

Comme la police a été contactée à plusieurs reprises pour ces effluves, elle a contacté l'Office de l'environnement afin de clarifier la situation. Résultat de l'enquête faite sur place: il ne s'agirait pas de choux, mais de poireaux en décomposition. Ces légumes ont en effet été récoltés il y a peu et des déchets ont été abandonnés dans les champs à Matzingen (TG). Or, à cause de la météo, il n'a pas été possible de labourer ensuite les champs pour les enfouir. Conséquence: les poireaux ont pourri et fermenté, relâchant des gaz malodorants.

La bonne nouvelle: comme il s'agit d'un processus organique, il n'est pas dangereux pour les habitants. Mais en attendant, les villageois devront prendre leur mal en patience puisque personne ne peut faire disparaître l'odeur du jour au lendemain.

«Impossible que l'odeur soit perçue à Aadorf»

Simon Forster, directeur de l'entreprise à qui appartient le champ de poireaux, ne pense pas que ses légumes sont en cause: «Nous avons répandu les poireaux mercredi avant Noël. Et le jour où l'odeur a commencé à se répandre il faisait moins de zéro degrés. C'est juste impossible que l'odeur de poireaux soit perçue à Aadorf.»