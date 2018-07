De nos jours, les haut-parleurs portables coûtent peu et sont de plus en plus performants. Ils sont particulièrement appréciés en été puisqu'ils peuvent être facilement emmenés partout, comme par exemple à la piscine.

Interrogé mardi par «20 Minuten», Beat Wüthrich, patron de la piscine Marzili à Berne, confirme la tendance: «Au cours des deux dernières années, le nombre de nuisances sonores dues à ces boxes a fortement augmenté.» Il rappelle néanmoins que lui et ses collègues sont principalement chargés de surveiller les bassins et non de veiller à ce que les personnes respectent un volume sonore adapté.

Campagne «tolérance zéro»

C'est exactement pour cette raison que Markus Gasser, de l'Office des sports de la Ville de Berne, conseille aux personnes importunées de d'abord parler avec les individus écoutant de la musique, avant d'alerter les maîtres-nageurs. Si d'un point de vue légal, rien n'interdit d'amener des haut-parleurs portables à la piscine dans le canton de Berne, les autorités ont néanmoins lancé cette année une campagne intitulée «tolérance zéro».

Son but? Limiter au maximum les nuisances de tout genre. La piscine Marzili se réserve par ailleurs le droit de virer une personne, lorsque celle-ci importune les autres individus et qu'elle refuse de baisser le volume.

Des pratiques diverses

A Baden (AG), la Terrassenbadi a décidé d'interdire les haut-parleurs. Le Gartenbad Bachgraben à Bâle et la Seebadi de Kreuzlingen (TG) ont fait de même. A Lausanne, la pratique semble varier d'un lieu à un autre: si les haut-parleurs portables sont interdits à la piscine de Montchoisi, ils sont en revanche tolérés à Bellerive-Plage. (Le Matin)