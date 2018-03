Lucie Michellod, ébéniste, 26 ans, Charrat (VS)



Une vocation, Lucie Michellod en avait une. Depuis toujours, elle rêvait d’être décoratrice. C’est donc naturellement qu’elle se lance dans cet apprentissage. Le CFC en poche, la réalité du marché la rattrape. «J’ai constaté qu’en dehors des grandes structures, où il est difficile d’être créatif, il n’y avait pas de débouchés.»

Après deux ans en Allemagne pour apprendre la langue, elle retente sa chance dans son métier de cœur. Sans succès. «J’ai choisi un emploi de serveuse, pour ne pas rester à ne rien faire. Et, à côté, je bricolais au chalet avec mon père.»

C’est son intérêt pour le travail du bois qui pousse une des clientes du café où elle travaille à lui conseiller l’ébénisterie. Sur un coup de tête, elle appelle le patron de MP Concept, à Charrat (VS). «Il a tout de suite accepté de me prendre en stage. Je lui ai répondu: «Mais je suis une fille!» C’est lui qui m’a rassurée; il m’a dit que ce que je n’aurais peut-être pas en force, je le compenserais avec d’autres qualités. Et c’était vrai. À l’usage, j’ai développé des stratégies.»

Un second choix peut-être, mais une vraie passion née chez la jeune femme. «Je viens travailler avec le sourire, j’adore mon métier. J’étais la première femme, mais cette année mon patron a repris une jeune fille comme apprentie de première année. C’est génial, parce que moi, à 16 ans, je ne sais pas si j’aurais osé me lancer dans ce métier.»

Apprentie de quatrième année, Lucie Michellod était la seule représentante féminine de sa volée au début de sa formation, rejointe en cette année par une seconde collègue. Mais elle n’a jamais entendu de remarques désagréables. «En même temps, je suis plus âgée que les autres, comme c’est ma deuxième formation. Et je suis très appliquée dans mes cours, donc je suis un peu la petite maman qui aide les plus jeunes (rires). C’est ma seconde chance, je veux faire les choses bien. Et dans les branches techniques j’étais bonne, donc ils ont vu que j’avais ma place.»

Sur les chantiers, les choses sont parfois un peu différentes.«Des fois, c’est un peu bizarre, les gens me regardent comme si j’étais une extraterrestre. Ou, si je suis avec mon patron, ils pensent que je suis sa copine qui est venue l’aider. Mais c’est plutôt amusant.

Quand il y a une planche lourde à porter, les hommes se précipitent pour m’aider. Alors je les laisse faire. À l’atelier, je le fais toute seule, mais, si tu veux m’aider, vas-y (sourire).» Passionnée par son métier, la jeune Valaisanne n’a pas pour autant oublié ses premières amours. Et espère pouvoir, un jour, marier la décoration avec ses compétences d’ébéniste. (Le Matin)