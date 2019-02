Cantons hôtes à Vevey, Bâle-Ville et le Jura ont levé le voile sur les grandes lignes du programme de leur participation à la Fête des Vignerons le dimanche 28 juillet 2019. Côté jurassien, la danseuse et chorégraphe Eugénie Rebetez signera une création inédite. Mais la thématique «Carnaval et plus encore!» impliquait aussi la participation des Sauvages du Noirmont.

«Ces hommes vêtus d’étranges costumes faits de branches de sapin sortent traditionnellement uniquement dans les rues du Noirmont à l’occasion de la dernière pleine lune avant Mardi-Gras», expliquent les autorités jurassiennes.

Dans la marmite

Celui qui a le mieux documenté les sorties des Sauvages, c'est le photographe de Saignelégier Jonathan Vallat: «Étant né en 1989 tandis que le coutume a été réhabilitée en 1991, on peut dire que je suis tombé dans la marmite dans j'étais petit...», raconte le photographe.

S'il a découvert les Sauvages aux cortèges carnavalesques du Noirmont, Jonathan Vallat sait qu'à la pleine lune précédant le carnaval, les membres du comité sont de sortie vêtus de branches de sapin: «Tous n'en sont pas capables: le costume pèse entre 20 et 30 kilos!», rapporte le photographe, avant la 56e édition du carnaval des Franches-Montagnes.

Hoï! Hoï! Hoï!

La peine lune, c'est pour ce mardi soir. Accompagnés par une Guggenmusik, les Sauvages jetteront des figurantes dans une fausse fontaine remplie de confettis. Visages noircis sous leurs branchages, il crient habituellement «Hoï! Hoï! Hoï!».

«Ces appels tribaux visent à «pécho» de la jeune fille, de la «baichatte», comme on dit en patois jurassien», expliquait récemment la journaliste d'«Arcinfo» Sylvia Freda. Une tradition retrouvée par Jörg Gabele, un peintre bâlois établi aux Franches-Montagnes jusqu'à sa mort en 2017.

Oser draguer

Si une demoiselle reconnaissait l'homme des bois, elle criait «Connu!», si bien que le Sauvage la fouettait et la jetait dans la fontaine, au milieu des rires. Une tradition de l'époque des sociétés de garçons qui devait permettre aux plus timides d'oser draguer.

Le week-end dernier, les Sauvages se sont exporté à Alstätten (SG) à l'invitation du Röllelibutzen Club pour une manifestation réunissant 35 traditions carnavalesques européennes.

Au «Quotidien Jurassien», le président de la Société de carnaval des Franches-Montagnes Stéphane Bourquenez a rapporté au retour de cette première escapade: «Les gens s'étonnent devant nos costumes, s'imaginent que c'est du synthétique et non du vrai sapin!» (Le Matin)