L'argent électronique devrait être aussi sûr que les espèces dans un coffre. Les partisans de l'initiative dite «Monnaie pleine» affirment pouvoir lutter efficacement contre les bulles financières et les faillites bancaires. Ils ont lancé jeudi leur campagne.

Les initiants ont jusqu'au 10 juin pour convaincre les Suisses qui devront voter sur le sujet. Au Parlement, seule une dizaine de députés ont soutenu l'initiative «Pour une monnaie à l'abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale!», lancée par l'association Modernisation Monétaire (MoMo).

Question essentielle

«Il est faux de prétendre que ce texte est d'une extrême complexité», a lancé Raffael Wüthrich, membre de l'équipe de campagne, devant la presse. Il s'agit de savoir qui devrait régir l'argent et donc le pays.

«Qui est à même de gérer au mieux le privilège de la création monétaire pour garantir le bien-être général de notre pays? Les banques commerciales privées qui sont liées par leurs actionnaires dispersés dans le monde et par le principe du profit maximal ou une institution comme la Banque nationale suisse (BNS)?».

Service public

Dans une démocratie, seul le souverain peut trancher cette question et pas des professeurs d'université ou le président de la BNS. Selon le coordinateur de la campagne romande Jean-Marc Heim, il s'agit d'une question de service public, tout comme celle qui vient de concerner la redevance radio-TV.

Appelant Guillaume Tell et Helvétia à la rescousse, les partisans de la «Monnaie pleine» vont faire campagne avec une affiche montrant la face d'une pièce d'un franc accolée à la question «qui doit créer notre argent ?». Un dépliant sous forme de billet de 20 francs plié est également distribué.

Les initiants ont jugé «ridicules» les accusations selon lesquelles ils seraient pilotés de l'étranger pour tester en Suisse un système aux conséquences inconnues. Il y a un soutien financier international, mais il reste faible (pas plus de 7000 francs), selon Reinhold Harringer. Et de noter que la BNS a aussi des contacts internationaux.

Créer de l'argent

Actuellement, la création d'argent repose sur l'émission de pièces et de billets par la BNS, l'achat de devises ou de papiers valeurs par cette dernière ainsi que l'octroi par la banque centrale de crédits aux établissements bancaires et les prêts de ces derniers.

Les banques commerciales peuvent quant à elles créer de la monnaie scripturale. Chaque fois qu’une banque accorde un crédit, elle crée de la monnaie. La plupart du temps, elle ne prête pas l’argent des épargnants, mais elle crée, par un simple clic, un nouvel avoir sur le compte de l’emprunteur, c’est-à-dire de l’argent qui n’existait pas auparavant.

90% de l'argent en circulation est électronique

Cela représente 90% de l'argent en circulation, selon les initiants. Cette monnaie comptable ne représente pas un moyen de paiement légal. Un compte bancaire est une promesse de la banque de payer cet avoir en argent liquide à la demande du client. rappellent-ils. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui il n’y a pas d’argent réel sur nos comptes en banque.

Il suffit qu’une banque soit en difficulté pour que ses clients ne puissent plus retirer leur argent. Il y a bien une garantie des dépôts limitée à 100'000 francs, mais le montant de 6 milliards prévu pour cette garantie ne couvre que 1,4 % de tous les avoirs, rappelle l'argumentaire des partisans. En cas de crise importante, cette garantie ne permettrait pas aux banques de rembourser l’argent de tous leurs clients.

Changer la donne

Les initiants critiquent ce système qui s'accompagne de formation de dettes. Les banques créent plus d'argent que nécessaire. UBS et Credit Suisse produisent à eux seuls environ 50% de l'argent électronique en Suisse, a souligné l'économiste tessinois Sergio Morandi.

Le système actuel a plusieurs défauts. Selon Jean-Marc Heim, la politique d'expansion de la masse monétaire poursuivie ces dernières années par les banques commerciales n'a fait qu'accentuer les écarts sociaux. Le franc a perdu la moitié de sa valeur depuis les années 1970, a ajouté Katharina Serafimova.

La Suisse a en outre été confrontée à une inflation sur les marchés immobiliers. Après plus de 400 crises de par le monde ces 40 dernières années, la réponse a été de réglementer toujours davantage sans que cela réduise l'instabilité, a critiqué la partisane de l'initiative.

Monopole

Avec l'initiative, la BNS produirait l'ensemble de la masse monétaire. Comme en 1891, lorsqu'elle a reçu le monopole de l'émission des billets de banque, il faut désormais lui confier cette fonction pour la monnaie scripturale.

La Suisse pourra ainsi entrer en toute sécurité dans l'ère à venir des cryptomonnaies, selon les initiants. L'Etat n'aurait plus à sauver des banques à coups de milliards versés par les contribuables pour assurer le service des paiements. L'approvisionnement en crédit de l'économie et des ménages serait assuré.

Les banques commerciales pourront seulement se procurer de l'argent auprès des uns pour le prêter aux autres. Elles géreront les comptes courants en monnaie pleine. Cela les rendra par exemple pour la première fois entièrement sûrs, selon Reinhold Harringer.

La BNS pourra continuer à acheter des devises étrangères et à effectuer des opérations d'open market. S'il faut lutter contre la déflation en cas de croissance, elle transférera l'argent directement à la Confédération, aux cantons ou aux citoyens. Pour l'équivalent de quelques centaines de francs par an et par habitant, estiment les initiants. (ats/nxp)