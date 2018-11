Décidément, notre article sur les Valaisans qui proposent 52 manières de revisiter la fondue, dont la curry-ananas, continue à faire parler. Cette fois, c’est le site parodique jdapp.ch (Journal d'à peu près 7h30) qui s’en est emparé. On y lit que la fondue curry-ananas représente «un acte terroriste caractérisé» selon Simonetta Sommaruga et que ses créateurs ont été placés en garde à vue… Amusant. Et disons qu’ils devraient échapper à la prison ferme. Mais qu’ils ne récidivent pas: n'osez même pas imaginer une seconde la fondue cenovis-melon-choux de Bruxelles!

Renaud Michiels

Touche pas à mon fromage!

Pour rester dans l'univers du fromage, tout en glissant dans celui de la politique, le roi du raclette AOP valaisan, Eddy Baillifard, vient renforcer le camp du non à l'initiative de l'UDC contre les juges étrangers. Il fait son apparition dans une vidéo aux côtés de Philippe Nantermod, Adèle Thorens, Rebecca Ruiz ou Lisa Mazzone. Si on a l'habitude de voir les premiers dans ce genre de campagne, l'irruption du gargantuesque Valaisan est une surprise de poids. De quoi en faire tout un fromage chez les UDC biberonnés au Schabziger ou à l'Emmental.

Eric Felley

Ils étaient sept dans le onze tricolore

Bien qu’aberrante, la formule est désormais un classique: il y avait 50 000 manifestants selon les organisateurs, 10 000 selon la police. Eh bien voilà que c’est pareil pour les grévistes. Lundi en France, selon le ministère de l’Education, 10% des profs étaient en grève. Or selon les syndicats, relate le HuffingtonPost, ils étaient 25% dans le primaire et «près d'un enseignant sur deux» dans le secondaire… Après ça il faut s’attendre à tout: Brigitte et Guy se sont dits oui ce week-end. Le couple était constitué de trois personnes selon tonton Marcel. D’une seule selon mamie Suzanne.

Renaud Michiels

Tout et le contraire du contraire

«La Suisse a un rôle modeste mais important à jouer avec la Russie», dixit l’ambassadeur suisse en Russie Yves Rossier dans la Matinale. Modeste ET important: ce n’est pas sérieux, sans déconner, il faut choisir. Et instinctivement, on pencherait pour modeste. Ça semble plus crédible pour un minuscule pays qui est immense…

Renaud Michiels

Berset refait le coup du latin

Lorsqu'il avait accueilli le pape à Genève, Alain Berset avait ensuite fait un tweet en latin. Alors évidemment, quand lui-même se rend au Vatican pour aller voir le Saint-Père, qu'est-ce qu'il ressort de son chapeau? Le latin. Comme on n'a pas pris option langue morte, hop, un coup de Google translate et ça devient... du chinois: «Suisse ???????? @ pontifex_ln visite le 21 Juin et aujourd'hui la chance d'avoir rencontré le pape Francisco Rome et l'autre à fond, et nous avons parlé de la paix et de l' humanité. Le # Ville ???????? bloque également la société suisse pontificale # GSP , qui était de 1506 à des combats farouchement et fortement!»

Michel Pralong

Helvetiam ???????? @pontifex_ln invisit die 21 Iunii ac hodie felix cum Papa Francisco conveni Romæ Alte et cordialiter locuti sumus de pace et humanitate. In #Vaticano ???????? etiam revideo Pontificiam Cohortem Helveticam #GSP, quæ ab AD 1506 militat acriter et fortiter! pic.twitter.com/kXApJaRK0J — Alain Berset (@alain_berset) 12 novembre 2018

Ambassadrice de mauvaise volonté

En 2009, Amnesty International avait décerné le titre d'ambassadrice de conscience à Aung San Suu Kyi. Mais face aux multiples violations des droits de l'homme qui se sont produites en Birmanie depuis son accession au pouvoir en 2016, l'ONG a décidé hier de lui retirer ce titre. Avant, c'était une Lady, une Dame. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un drame.

Michel Pralong

(Le Matin)