Alors, les jeunes, il serait temps d'arrêter d'être totalement inconscient. Car si nous vous léguons la planète, c'est pas pour que vous la bousilliez tout de suite. Tout ça parce que vous voulez absolument le dernier modèle de smartphone à la pomme (ou l'autre, là, le coréen), parce qu'il fait des selfies trop beaux, trop grands et trop stylés. Et bien c'est mal, comme le prouve une étude zurichoise. Si vous le gardiez au moins 3 ans, vous réduiriez son impact écologique d'un quart. Mais non, le type, lors de sa dernière keynote, il a dit qu'il fallait ab-so-lu-ment acheter le nouveau, alors vous l'achetez. On vous rappelle que dans smartphone il y a smart et que ça ne veut pas dire abruti.

Michel Pralong

Giscard ne sert à rien

Macron a chargé son prédécesseur Nicolas Sarkozy de le représenter pour l’investiture de la nouvelle présidente géorgienne, explique la presse française. Il s’agit d’une «démarche pragmatique et ponctuelle, dont la raison est le lien de Nicolas Sarkozy avec la Géorgie», a précisé l'Élysée. Un lien particulier? Donc on imagine que quand les Pays-Bas auront un nouveau gouvernement Macron enverra François Hollande. Et ce sera Chirac pour l’inauguration d’un camping.

Renaud Michiels

La photo qui fout les boules

Photo: The White House

Voici donc l'image officielle qui illustre les vœux du couple Trump. Alors on avait déjà vu la déco un poil surchargée de la Maison-Blanche que l'on doit à Madame. mais avec le couple au milieu, et surtout leur sourire, c'est glaçant. Des parodies avec les terrifiantes petites filles de «Shining» n'ont d'ailleurs pas tardé à apparaître sur les réseaux sociaux. Si l'on s'imagine Donald et Melania en train de dire «Merry Christmas», on a l'impression qu'ils veulent nous boulotter tout cru! A tout prendre, on préférait encore la famille Bush de Noël.

Michel Pralong

Demi guigne

Après une année d’absence, nécessaire pour rénover leur espace, les manchots sont de retour au Zoo de Bâle. On peut y admirer 17 manchots royaux et 9 neuf manchots papous. Rappelons donc qu’il existe des manchots papous pas à poux et des manchots papous à poux, ce qui n’est pas de bol puisqu’ils ne peuvent se gratter qu’à moitié.

Renaud Michiels

Un peu de sirop pour la toux?

«Noël c’est préférer la voix silencieuse de Dieu aux vacarmes du consumérisme», a lancé le pape. C’est vrai que Dieu a une tendance à être aphone… Mais le Saint-Père a raison:

