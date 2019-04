Les jeunes conducteurs sont particulièrement en danger sur les routes suisses: 37 morts sont enregistrés chaque année en moyenne parmi les 18-26 ans. Le bureau de prévention des accidents veut minimiser les risques avec de nouvelles mesures de prévention.

Le nombre d'accidents de moto et de voiture de cette catégorie d'âge est plus élevé que la moyenne, explique le bureau de prévention des accidents (bpa) dans un communiqué diffusé jeudi. Les raisons sont multiples. Souvent il manque de l'expérience et de la routine à ces conducteurs; ce sont des facteurs essentiels à la sécurité sur les routes.

Par ailleurs, les 18-26 ans mûrissent encore. Ils ont tendance à se surestimer, à adopter des comportements risqués et à consommer de l'alcool, selon le bpa. Ils sont aussi distraits par l'utilisation des téléphones portables, la présence d'autres jeunes dans la voiture, la pression du groupe ou la recherche de sensations fortes; en particulier chez les hommes.

Sensibiliser les jeunes

La formation à la conduite joue un rôle essentiel afin d'éviter les accidents parmi les jeunes automobilistes, estime le bpa. Une sensibilisation aux thèmes de la vitesse, de l'alcool, de la distraction au volant ou de l'influence des passagers est essentielle.

L'utilisation des assistants de conduite doit aussi faire partie des cours. Les technologies de sécurité doivent être encouragées, notamment l'assistance au freinage d'urgence.

En décembre 2018, le Conseil fédéral a décidé de réduire la formation complémentaire des jeunes conducteurs à un jour. Les aspirants conducteurs pourront aussi, avec un accompagnant, se mettre derrière le volant dès 17 ans. Des abaissements d'âge sont également prévus au 1er janvier 2021 pour les motocyclistes. (ats/nxp)