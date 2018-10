La démocratie, c’est mou et nul, rien ne vaut une bonne vieille dictature… Selon un sondage hallucinant révélé ce lundi par la presse belge, c’est à peu près ce que pense plus d’un quart (26%) des primo-électeurs flamands. Ces jeunes qui voteront pour la première fois le 14 octobre prochain en Flandre «préféreraient un dirigeant autoritaire». Un pourcentage qui représente 360 000 jeunes de 18 à 23 ans, est-il précisé. Si, demain, leur rêve devait devenir réalité, espérons au moins que le despote musclé qui prendra le pouvoir introduira les coups de bâtons pour les mômes qui n’écoutent pas durant les cours d’histoire.

Muet comme un pigeon

Nos aînés se font plumer, et pas qu’un peu. Un quart des Suisses de plus de 55 ans a subi un vol ou une escroquerie ces cinq dernières années, selon une étude commandée par Pro Senectute. Au total, ils se feraient détrousser de 400 millions de francs par an! (C’est dingue tout ce pognon qu’ils avaient…) L’étude pointe un autre problème, et c’est un peu louche: «61% des victimes n’en parlent à personne». À personne? Jamais? Ben, comment les auteurs de l’étude peuvent le savoir, alors?… Si un sondage révèle demain que 62,4% de la population emporte un secret dans sa tombe on tiquera aussi.

Crève charogne!

L'eau d'un canon au cortège parisien du 1er mai contenait des restes d'animaux morts. Photo AFP

La police a rarement les manifestants en odeur de sainteté. Alors quand il y a débordement, le policier arrose le manifestant avec un canon à eau (ce qui peut paraître paradoxal). Sauf que le liquide répandu sur le cortège du 1er mai à Paris puait méchamment. La charogne, même, pour être précis. Il y avait de quoi. «Le Parisien» a révélé dimanche que l'on avait retrouvé dans l'eau des traces de sang, de plumes broyées, de poudre de sabots et de cornes de vache (additionnés de protéines de pétrole). Ces additifs sont normalement utilisés dans l'eau comme ralentisseur d'incendie. Sauf que là, le camion CRS aurait d'abord éteint une barricade en feu avant d'arroser les manifestants, conservant ainsi des résidus de ce dégoûtant mélange, a reconnu la direction générale de police. A force de crier «Mort aux vaches», les manifestants ont fini par recevoir des bouts de vaches mortes.

Ainsi fond, fond , fond

Qui des glaciers de l'Antarctique ou de ceux du Groenland fondront le plus vite? Photo NASA/AFP

Les glaciers vont continuer à fondre, ce qui fera augmenter le niveau des mers. A tel point que certaines îles, côtes et villes seront englouties. Cela on le sait. Ce qui est moins clair, c'est qui sera touché en premier. Cela devrait dépendre de qui fondra en premier: les glaciers de l'Antarctique ou ceux du Groenland? Cela a son importance car les scientifiques observent depuis quelque temps déjà que les terres recouvertes d'une épaisse couche de glace ont tendance à remonter lorsque celle-ci fond, puisque cela représente un sacré poids en moins. Or, cette montée pourrait être supérieure à celle du niveau des eaux. Ainsi, si la glace du pôle Sud fond en premier, les inondations devraient être plus importantes au nord et inversement. Assistera-t-on à des tentatives pour faire fondre plus vite nos glaciers pour que ce soient les autres qui trinquent? Cela doit être ce qu'on appelle fondre sur son ennemi.

