«C'est notre devoir de tirer des lignes rouges et de dire clairement que la discrimination n'est pas tolérable», a lancé Tobias Vögeli, co-président des jeunes PVL. Les homosexuels et les bisexuels sont des membres égaux dans notre société.

Et Matthias Müller, président des jeunes PLR, de poursuivre: «Le libéralisme c'est la liberté et l'égalité de chaque citoyen du pays.» Lorsque des personnes sont humiliées parce qu'elles sont différentes, alors ces valeurs fondamentales sont blessées. «Nous ne pouvons pas tolérer que des personnes soient agressées en raison de leur orientation sexuelle.» C'est alors trop tard.

La haine n'est pas une opinion, ont souligné les jeunes PDC, PEV et PS. Et de rappeler qu'il n'existe pas de moyens juridiques de se défendre contre des pages Facebook qui expliquent que «les lesbiennes sont malades et doivent être violées par des hommes pour retrouver 'le bon chemin'». Les appels à la discrimination doivent être interdits et punis.

L'extension de la norme antiraciste n'interdit pas les discussions entre amis, les débats publics ou l'expression de points de vue pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine ou dénient des droits à une personne, rappelle le co-président des jeunes Verts, Luzian Franzini. De plus, les gays et les lesbiennes n'auront pas de nouveaux droits. (ats/nxp)