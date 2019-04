Moins de la moitié des sondés estime que le Parlement prend des décisions importantes pour leur quotidien. En 2014, cet argument récoltait encore près de 70% d'avis favorables. L'institut gfs.bern, qui a réalisé l'étude, a demandé aux jeunes de dire s'ils étaient d'accord avec une série d'arguments, certains en faveur d'une participation aux élections, d'autres contre. A l'instar de l'argument relatif au Parlement, tous les arguments en faveur d'une participation ont connu une baisse d'opinions favorables par rapport à 2014. Les arguments en défaveur d'une participation sont restés relativement stables. Celui qui arrive en tête (47%) est qu'aucun parti ne représente leurs intérêts.

Désintérêt pour l'actualité

La politique étrangère est le thème politique qui intéresse le plus les jeunes (49%). Il est suivi par les questions de migration et d'asile. Viennent ensuite l'égalité entre hommes et femmes et l'environnement. A noter que l'étude a été réalisé l'année passée, avant l'émergence des grèves pour le climat. La politique suisse n'arrive qu'en sixième position.

Depuis 2014, la proportion de jeunes qui s'informent régulièrement sur les thèmes politiques via les médias a diminué. La part de ceux qui s'informent plusieurs fois par jour est passée de 18% à 10% et les adeptes d'une information quotidienne de 26% à 23%. Dans le même temps, la part de ceux et celles qui ne s'informent jamais ou moins d'une fois par semaine a crû. Elle est passée respectivement de 8% à 11% et de 21% à 27%.

Cette étude a été réalisée en octobre et novembre 2018 auprès de 1764 élèves âgés de 15 à 25 ans. Les résultats ont été pondérés en fonction de la région linguistique, du type d'établissement et du sexe. La marge d'erreur est de /- 2,4%. (ats/nxp)