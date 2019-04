La pétanque française est menacée par une pénurie de cochonnets, relate la RTS. C’est sûrement un coup des véganes! Renaud Michiels

Zéro tracas

Le nombre d'accidents et de dégâts causés par l'armée suisse a diminué en 2018. Parce que les militaires se sont montrés plus prudents? Non, parce qu'il y a eu moins de jours de service. Donc, si l'on veut qu'il n'y ait plus d'accident, la solution semble simple, non? (MP)

Il vante Ivanka

Dans une interview, Donald Trump dit tout le bien qu'il pense de sa fille Ivanka: «C'est une diplomate naturelle, elle serait formidable à l'ONU. Elle serait aussi parfaite pour diriger la Banque mondiale, car elle est bonne avec les chiffres.» Si elle était rêveuse, il l'enverrait sur la Lune? (MP)

L'Everest pour trois centimètres

Le 10 avril, une équipe de quatre alpinistes est partie gravir l’Everest pour réévaluer l’altitude du plus haut sommet de la planète. Après le séisme de magnitude 7,9 qui a frappé la région en avril 2015, des géologues ont affirmé que le sommet avait perdu trois centimètres, de quoi ébranler l'assurance des Népalais, pour qui l'Everest fait 8848 mètres. Mais les Chinois le rabaissent à 8844.43 mètres. Soit près de 4 mètres de moins, sans le tremblement de terre. Sachant que la taille moyenne d'un Chinois est de 167 cm et celle d'un Népalais de 162 cm, on comprend qu'il y a un réel enjeu pour les seconds de ne pas perdre encore quelques centimètres, fussent-ils au sommet de l'Everest. Eric Felley

Gardons ces poissons en mémoire

Belle initiative que celle de l'École hôtelière à Lausanne: organiser un concours de cuisine autour de trois espèces oubliées du Léman, l'écrevisse, le gardon et la tanche. Comme le raconte «24 heures», cela serait un moyen de tendre la perche aux pêcheurs et de ramener ces poissons de l'omble à la lumière. Les cuisiniers ont convenu que le plus difficile des trois à préparer était la tanche. Donc:

(MP) (Le Matin)