En 2018, les Suisses ont mangé 389'000 tonnes de légumes frais, soit 1% de moins qu'une année auparavant. Le bio attire de plus en plus les consommateurs et 55'900 tonnes ont été écoulées l'année passée.

Pour un kilo de légumes bio, les acheteurs ont dû débourser 7,74 francs en 2018, une augmentation de 6% depuis 2016. Les produits conventionnels coûtaient 4,65 francs le kilo ( 1,5%), indique vendredi l'office fédéral de l'agriculture.

Les ventes des légumes bio ont augmenté de 5,5% par an et représentent 14,4% des ventes totales. Ces produits constituent 22% du chiffre d'affaires total (1,98 milliard de francs). Pour le mois de janvier, le panier-type coûtait 59,04 francs (-0,4% par rapport à décembre), précise l'OFAG. Les prix des fruits ont baissé et ceux de la plupart des légumes ont augmenté. (ats/nxp)