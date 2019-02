Les loyers proposés en Suisse sont restés stables en janvier sur un mois, selon le relevé du portail immobilier Immoscout24 et l'entreprise de conseil Cifi publié lundi. En comparaison annuelle, ils ont cependant baissé de 1,3%.

Les variations régionales ont été élevées, avec une nette progression dans la région lémanique ( 1,1%) et un peu moindre en Suisse orientale ( 0,6%). Les prix de la location ont par contre baissé en Suisse centrale (-1,3%) et dans l'agglomération zurichoise (-1,0%), ont précisé les auteurs de l'étude dans un communiqué.

En matière d'accession à la propriété, les prix des maisons individuelles ont crû de 2,7% en janvier en comparaison mensuelle et de 2,3% sur un an. Pour les appartements, les tarifs ont augmenté de 1,4% sur un mois et de 1,7% sur un an.

En 2019, les loyers devraient rester stables, voire légèrement baisser. «En raison de l'intense activité de construction au cours des années écoulées, l'offre d'espace habitable dépasse la demande exprimée par les personnes à la recherche d'un appartement dans de nombreux endroits», a indiqué l'expert immobilier Martin Waeber.

L'adoption de l'initiative sur le mitage du territoire, qui vise à maintenir la surface constructible à son niveau actuel, «pourrait accroître la pression sur les loyers mais aussi sur le prix des logements en propriété dans les points chauds», a averti M. Waeber. La votation aura lieu le 10 février. (ats/nxp)