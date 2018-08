Depuis le début de ce mois, il n’y a plus de médecin généraliste dans le commune de Clos de Doubs, après le départ à la retraite du titulaire. Cette information de rfj.ch étonne, la cité belle cité médiévale et touristique de St-Ursanne étant incluse dans ce périmètre.

Prisée en été

St-Ursanne, sa légendaire course automobile des Rangiers, ses désormais célèbres Médiévales, mais surtout et en permanence: ses ruelles entièrement repavées, son pont et ses fontaines restaurées. Problème: si la cité du bord du Doubs est prisée en été, elle perd de son attrait en hiver.

Un restaurant a fermé, puis c’était le tour de la laiterie. Et voilà que St-Ursanne perd son médecin! «Je n’ai hélas pas trouvé de successeur», a indiqué le titulaire dans une annonce publiée le mois dernier dans «Le Quotidien Jurassien». Son explication: «Il y a trop de spécialistes et pas assez de généralistes dans le canton. Et les généralistes préfèrent s’installer en ville».

Mal répartis

Une centaine de patients iront à Porrentruy, Courgenay ou Glovelier. Selon le Service jurassien de la santé, les généralistes ne manquent pas, grâce à un afflux de praticiens français, mais ils sont mal répartis. Or, s’il est théoriquement possible d’imposer un district précis à un médecin souhaitant s’établir dans le canton, il n’existe aucune disposition légale pour le contraindre de s'établir dans un bassin de population plus limité. (Le Matin)