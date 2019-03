Les 25 meilleurs chiens d'avalanche du pays ont montré de quoi ils sont capables ce weekend dans l'Oberland bernois. Seul un bon tiers des chiens en lice sont vraiment actifs en cas d'urgence, a précisé Anita Rossel, porte-parole de l'événement, à Keystone-ATS. En cas d'avalanche, seuls les chiens suffisamment proches peuvent être transportés par les airs assez rapidement sur les lieux.

Les maîtres-chiens doivent être en mesure de fournir des services de piquet - ce qui ne va pas de soi.

Une partie des participants aux championnats suisses ne sont jamais vraiment confrontés au terrain. Ce sont simplement des adeptes du sport canin. Ils aiment s'entraîner avec leurs animaux dans la neige et les préparer en conséquence, explique Mme Rossel.

Figurants enfouis dans la neige

L'objectif est d'entraîner les chiens afin qu'ils puissent retrouver les personnes et les objets ensevelis le plus rapidement et le plus sûrement possible et de le signaler en grattant continuellement. Le maître-chien doit pour sa part être à l'aise sur les skis et avoir une bonne compréhension de la tactique de recherche.

Pour remporter le titre de meilleur chien d'avalanche cette année, les fins limiers doivent s'affronter sur deux épreuves: la fouille sommaire et la fouille minutieuse.

Lors de la fouille sommaire, le maître-chien doit mettre en place une tactique de recherche et utiliser son chien pour trouver deux figurants enfouis dans la neige en moins de 20 minutes dans une zone de 7000 à 9000 mètres carrés. Pour la fouille minutieuse, le maître-chien et le chien disposent de 10 minutes pour retrouver un sac à dos enterré dans une zone de 50 mètres de large et de 30 à 50 mètres de longueur. (ats/nxp)