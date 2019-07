Mais qu'espéraient-ils trouver dans un endroit aussi intime ? Le 25 juillet dernier une cinquantaine de membres du mouvement pour le climat Extinction Rébellion ont bloqué la circulation devant le siège de Credit Suisse à Lausanne. Leur but était de dénoncer les activités de la banque, notamment ses investissements dans les énergies mobiles. Ils ont fini à l'Hôtel de police, où certains ont subi une «inspection anale» en bonne et due forme. C'est-à-dire une inspection où le suspect doit se pencher en avant et tousser (pas une pénétration).

Intervention rapide

Le 25 juillet, les activistes avaient pour but aussi de témoigner leur soutien aux personnes interpellées précédemment à Zurich et Bâle, qui ont fait l'objet d'une garde à vue de 48 heures et à qui on a prélevé l'ADN. A Lausanne, la police est rapidement intervenue pour les déloger. «Nous ne pensions pas que la police de Lausanne serait capable de la même chose», écrit le mouvement dans un communiqué publié ce mardi.

Fouille complète

L'opération dans la rue s'est déroulée dans le calme. «C'est après que tout dérape, regrette le communiqué. Les huit personnes interpellées ont été menottées alors que rien dans notre attitude ou nos propos ne semblait justifier une telle pratique. Elles ont dû subir une fouille complète de leurs affaires et de leur corps à l'Hôtel de police. Certains militants ont aussi dû refuser de se soumettre à un test ADN.»

Volonté d'humiliation ?

Extinction Rébellion estime que ce traitement est arbitraire: «Nous avons ressenti une volonté d'humiliation et d'intimidation». Le communiqué précise que selon le Code de procédure pénale, les personnes ne peuvent être fouillées que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction peuvent être découvertes. «En quoi peut-on trouver des traces du blocage routier dans mon anus?», se demande un manifestant.

Pas de traitement différent

Par la voix de son porte-parole Raphaël Pomey, la police lausannoise rappelle qu'elle est intervenue dans le cadre d'une manifestation non-autorisée et que les manifestants ont persisté dans leur volonté de troubler l'ordre public. Ils ont ainsi été emmenés à l'Hôtel de police: «Il a été procédé à une fouille complète, comme c'est le cas pour toute personne qui est placée en détention dans un boxe ou une cellule. Ces personnes n'ont pas fait l'objet d'un traitement différent, la procédure d'usage a été appliquée.»