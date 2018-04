La Fondation Aide Suisse aux Montagnards (ASM) a versé en 2017 plus de 21 millions de francs pour soutenir quelque 490 projets. Ces derniers visent à améliorer les conditions de vie et de travail des habitants des régions de montagne de Suisse.

Les fonds proviennent de dons: quelque 56'000 personnes, le plus souvent des citadins, ont déboursé environ 31 millions de francs au total. C'est la somme la plus élevée récoltée par l'association en douze ans, indique-t-elle mardi dans un communiqué. Et de rappeler que les habitants de montagne font face à de nombreux défis économiques, mais également climatiques.

Dans le détail, les habitants des montagnes bernoises ont reçu plus de 6 millions de francs, pour financer 142 projets, suivi des Lucernois (1,9 million soutenant 47 projets) et des Saint-Gallois (1,8 million pour 47 projets). Parmi les cantons romands, c'est le Jura qui arrive en tête avec 1,6 million destiné à financer 32 projets, suivi du Valais (1,4 million pour 23 projets).

L'ASM apporte son aide principalement à des projets agricoles. Mais elle donne également un coup de pouce à des projets énergétiques, par exemple pour transformer un chauffage à mazout par un chauffage utilisant des copeaux de bois. Des projets touristiques, voire éducatifs, sont également soutenus.

En 2016, le montant de l'aide s'élevait à 25 millions, destinés à financer 561 projets. (ats/nxp)