Les mouches pullulent dans la villa de Mélissa et Marco Ravera, à Gals (BE) entre les lacs de Morat, Bienne et Neuchâtel. «Nous sommes envahis, au point de ne pas pouvoir utiliser notre terrasse», soupire ce couple. Portes et fenêtres sont restées closes au plus chaud de la canicule. La faute à quoi, à qui? «Nous avons un problème avec notre voisin», reconnaît ce couple romand.

Des mouches qui s’infiltrent partout, comme les grillons le font à Vicques (JU): le reproche est adressé au voisin plus à l'ouest, accusé de détenir des chevaux dans un pré qui n’est pas suffisamment nettoyé. L’écurie n’est pas seulement la source de désagréments: elle empiète carrément sur la parcelle de Mélissa et Marco!

Pas pris au sérieux

Problème: «Les autorités locales ne nous prennent pas au sérieux», accuse le couple. Matin et soir, les mouches rendent leur vie infernale: «je ne peux pas sortir dans mon jardin», répète Mélissa Ravera. Constat supplémentaire: «Lorsque j’ouvre la porte de ma voiture, une vingtaine de mouches s’y incrustent», témoigne-t-elle.

Collants à mouches, diffuseurs de parfum, lampes bleutées, sprays en tous genres: toutes les parades ont été tentées, en vain. L’enfer dure depuis trois ans. «Nous ne sommes pas des citadins installés dans une campagne dont il ne savent rien!», précisent Mélissa et Marco Ravera, elle d’origine jurassienne, lui de provenance neuchâteloise.

Convention à appliquer

Une convention signée mardi est déterminante: «Le paysan s’engage à éliminer les nuisances», indique le couple envahi. Il est question de déplacer les chevaux, le fumier et le purin, mais l’application de la convention dans un délai de deux ans n’est pas garantie.

Il est aussi question de planter des bambous pour masquer l’écurie construite sans permis. Les autres alternatives? «Nous envisageons d’aménager une pergola ou... de vendre la maison!», rapportent Mélissa et Marco Ravera. (Le Matin)