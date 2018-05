La Suisse fête en 2018 l'année du patrimoine culturel. L'Association suisse des amis des moulins (ASAM) en profite pour organiser divers événements en tant que partenaire de la campagne «Regarde! - #Patrimoine2018».

Scieries, moulins, huileries, foulons, microcentrales électriques, forges de martinet, tourneries et autres broyeuses livreront leurs secrets samedi de 09h00 à 17h00, a indiqué l'ASAM dans un communiqué. Les propriétaires ont concocté librement le programme qu'ils présenteront aux visiteurs.

Fondée en 2000, l'ASAM a pour but de faire découvrir les techniques historiques à un large public et de soutenir les associations locales, souvent bénévoles, ainsi que les propriétaires de moulins. Elle vise aussi à promouvoir et soutenir la recherche, la conservation et l'exploitation de ces installations. La Journée des moulins, lancée en 2001, a attiré jusqu'à 25'000 personnes ces dernières années.

