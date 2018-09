Pratique, c’est bien, confortable, c’est mieux: certains usagers des Transports publics biennois n’apprécient pas les sièges des dix nouveaux trolleybus intégrés à la flotte.

Les réclamations se sont accumulées, relayées par le «Bieler Tagblatt» et le «Journal du Jura». Principal grief: l’inclinaison des sièges empêche une assise correcte.

L’inclinaison vers l’avant prononcée s’explique par... la distance réglementaire à respecter entre les rangées: si les sièges étaient montés horizontalement, les nouvelles normes ne seraient pas respectées!

Second facteur qui provoque des glissades en avant: les nouveaux sièges sont en TEC-cuir, un matériau «vegan» plus hygiénique et facile à nettoyer que le tissu, piège à poussière. Le TEC-cuir élastique est à la mode dans la branche, selon le responsable technique des TPP, Andreas Kambli: «Après quatre mois de mise en service, il a l’air comme neuf», a-t-il signalé au «Bieler Tagblatt».

Les anciens sièges en tissu.

Avec le temps, tout semble s’arranger: le revêtement n’est plus aussi lisse qu’au printemps et là où la distance entre les sièges le permettait, les sièges ont été mis à plat. Renoncer aux housses en TEC-cuir? Les TPB n’y ont jamais songé, en dépit des réclamations.

D’autant qu’en pleine canicule, la climatisation a épargné aux usagers de rester collés à leur siège.

Prochaine étape dans le renouvellement de la flotte: 2022. (Le Matin)