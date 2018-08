Les nuitées hôtelières en Suisse ont affiché une légère progression en première partie d'année, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La fréquentation des touristes étrangers, notamment d'Europe, a été plus solide que celles des locaux.

La hausse a atteint 3,8% à 18,4 millions de nuitées entre janvier et juin, dont 10 millions issues de la demande étrangères ( 4,6%) et 8,3 millions en provenance des visiteurs helvétiques ( 2,8%), a détaillé l'OFS dans un communiqué.

Les visiteurs du continent européen ( 224'000 nuitées, 3,8%) ont retrouvé le goût des hôtels suisses, profitant du raffermissement de l'euro par rapport au franc. Les touristes allemands ont ainsi contribué à hauteur de 73'000 nuitées ( 3,9%) au rebond du secteur, suivis par le Royaume-Uni avec 27'000 nuitées ( 3,3%) et la France avec 24'000 hébergements ( 4,0%).

Les voyageurs en provenance d'Asie ont enregistré une progression plus solide ( 6,6%), mais avec moins de nuitées ( 143'000). L'Inde a affiché la plus importante hausse de la région avec 42'000 unités supplémentaires ( 10,0%), suivi par la Chine, hors Hong Kong, avec une hausse de 30'000 unités ( 5,5%). Les visiteurs japonais ont par contre reculé de 3200 unités (-2,2%). Quant aux Pays du Golfe, leurs touristes ont apporté 21'000 nuitées supplémentaires ( 9,0%) entre janvier et juin.

Le Tessin boudé par les touristes

Toutes les régions suisses ont enregistré une progression des nuitées, à l'exception du Tessin qui a subi un recul de 6,9%. Parmi les destinations les plus prisées figurent la région zurichoise ( 6,2%), les Grisons ( 5,4%) et la région bernoise ( 4,4%).

Côté romand, le Valais arrive en tête des nuitées hôtelières, affichant une croissance de 5,6%, suivi par Genève ( 4,6%), la région lémanique ( 0,3%), Jura et Trois-Lacs ( 3,7%), ainsi que la région de Fribourg ( 0,5%).

Le tourisme contribue à hauteur de 2,6% au produit intérieur brut de la Suisse. Environ un quart de cet apport provient de l'hôtellerie, qui emploie 78'000 personnes, selon les chiffres de la faîtière Hotelleriesuisse. (ats/nxp)