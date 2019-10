Chaque automne, le spectacle se répète: des millions d'oiseaux traversent la Suisse en direction de leurs quartiers d'hiver. Près de 2600 personnes ont assisté à ce spectacle ce week-end depuis près de 60 lieux d'observation.

Nombreuses espèces

Cette année, près de 120'000 oiseaux migrateurs ont été recensés en Suisse, a indiqué BirdLife dans un communiqué dimanche. Les amateurs ont pu voir des nuées d'espèces communes comme le pinson des arbres (59'210 oiseaux) et l'étourneau sansonnet (13'018). Le tatin des aulnes (5811) était au coude à coude avec le pigeon ramier (5641).

Exceptionnellement nombreux cette année, près de 1000 geais des chênes ont été repérés. Des oiseaux plus rares comme le faucon émerillon ou le balbuzard pêcheur ont été aperçus. Le hibou des marais, le pipit à gorge rousse et la paruline à sourcils bleus ont encore émerveillé plus d'un ornithologue amateur.

