Pour la 25e année consécutive, les ornithologues amateurs et professionnels de toute la Suisse célèbrent ce weekend le phénomène de la migration des oiseaux. La population est invitée à participer à l'un des 60 événements organisés à travers tout le pays.

Cette manifestation est mise sur pied en parallèle à travers toute l'Europe et plus de 200'000 participants sont attendus. Ces «Journées européennes de la migration», datant de 1993, sont organisées en Suisse par par les sections de BirdLife Suisse et les cercles ornithologiques locaux.

Nicht verpassen: Am Wochenende sind die Zugvogeltage EuroBirdwatch! An rund 60 Orten kann man den Vogelzug beobachten:https://t.co/C8EmifmHIR pic.twitter.com/r5UIJqMthF — BirdLife Schweiz (@SVS_BirdLife) October 2, 2018

«C'est l'occasion pour les novices et les passionnés de nature d'en apprendre plus sur la migration et de s'initier à l'identification des oiseaux en vol», écrit BirdLife Suisse dans un communiqué. (ats/nxp)