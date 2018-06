Les intempéries qui se sont abattues sur la Suisse romande, et en particulier Lausanne, dans la nuit de lundi à mardi, ont causé des dégâts qui entraîneront un coût maximal de 2 millions de francs, selon une estimation provisoire d'Axa.

A 11h00, une trentaine de sinistres avaient été déclarés à l'assureur zurichois suite aux orages et aux pluies torrentielles qui ont frappé la Suisse occidentale ces dernières heures. «D'après notre expérience, nous estimons que le total atteindra 350 à 400 sinistres avec un coût estimé entre 1,5 et 2 millions de francs», a indiqué mardi une porte-parole d'Axa. Cette dernière explique que les demandes continuent d'affluer et souligne qu'il s'agit d'une première estimation approximative.

Lausanne a subi un niveau record de précipitations dans un laps de temps très court durant la nuit. Quelque 41 millimètres d'eau sont tombés en l'espace de dix minutes. De nombreuses images et vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux, montraient des rues et des places de la capitale vaudoise inondées, ainsi que des escaliers menant à des passages sous-voie à la gare ferroviaire transformés en torrents. Des commerces et des rez-de-chaussée ont été envahis par les flots.

Lausanne, mais pas seulement

Lausanne mise à part, les orages survenus lundi en fin de soirée ont affecté d'autres régions de Suisse romande. Les précipitations ont été abondantes à Chaumont, sur les hauts de Neuchâtel, dans la région des Trois-Lacs (Anet et Chiètres en particulier), entre les cantons de Berne et de Fribourg.

La région de Fribourg-La Roche a écopé aussi passablement d'eau. Quant au Valais, il y a nettement moins plu qu'ailleurs, précise Olivier Duding, météorologue à MétéoSuisse. Genève a également été plus ou moins épargnée.

Les intempéries ont également entraîné des perturbations ferroviaires. (ats/nxp)