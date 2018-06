Laura, 32 ans, n’en a pas dormi durant des semaines. L’année dernière, cette enseignante sur la Côte vaudoise s’est retrouvée aux prises avec la justice pour une affaire de… mauvaises notes. «Les parents d’un de mes élèves, âgé de 8 ans, m’ont accusée de vouloir le mettre en échec en raison de sa nationalité nord-africaine, alors que je suis une fervente défenseuse de l’intégration sous toutes ses formes, raconte-t-elle, encore traumatisée.» L’histoire s’est réglée avocat contre avocat. Et s’est achevée par le transfert du jeune garçon dans une autre école.

«Même si cela reste, heureusement, le cas d’une minorité, les parents font de plus en plus facilement recours à la justice quand ils estiment qu’il y a un problème avec leur enfant», relève Gérard Aymon, vice-président de la Conférence latine des chefs d’établissements de la scolarité obligatoire (CLASECO). Il ressort ainsi d’un sondage que l’association vient de réaliser auprès de ses membres que «les défis relationnels avec les parents» sont une préoccupation pour 55% d’entre eux.

Les problèmes qui finissent devant la justice sont de tout ordre: harcèlement scolaire, organisation à l’école, résultats d’examens… «Mais très souvent, c’est dû à une incompréhension. Les informations que l’on donne ne sont pas forcément bien lues ou bien comprises. Nous devons donc travailler pour améliorer ces relations avec les parents.»

Avis partagé par Jean-Marc Haller, secrétaire général du Syndicat des enseignants romands (SER). «Il y a des relations problématiques avec une minorité des parents, mais elles prennent de plus en plus de temps. Car ce qui aurait pu se régler autour d’une tasse de café, se termine parfois devant un avocat… Par ailleurs, on est dans une société où l’on respecte moins l’institution. On ose bouger lorsqu’on n’est pas d’accord, exiger des explications… Ce qui ne veut pas dire que c’est négatif. C’est un changement de paradigme. Mais cela exige plus de temps et tout doit être consigné, pour pouvoir se justifier au cas où.»

Samuel Rohrbach, président du SER, confirme également que les enseignants font face à de plus en plus de contestations, et relève que cela tient aussi au fait que les parents ont leur propre vision de l’école… «Il faut effectivement renforcer l’aspect communication avec eux», dit-il, en ajoutant que «le métier devient de plus en plus complexe». À tel point que selon un sondage publié en août dernier par le SER, plus de 60% des enseignants affirment que leur état de santé se dégrade en raison de leur travail.

Pas étonnant donc que la santé des enseignants soit également la préoccupation numéro un des directeurs d'établissements scolaires. «C'est un vrai problème dont les causes sont multiples», souligne encore Jean-Marc Haller. Parmi celles-là, la mise en place du nouveau plan d'étude romand, mais surtout la nouvelle politique de l'école inclusive, ou encore l'arrivée des nouvelles technologies à l'école. Des éléments, jugés positifs, mais qui entraînent une surcharge de travail, sans davantage de moyens.