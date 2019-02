Plus de 90 recours ont été déposés après le vote serré de dimanche sur le centre de congrès de Montreux et la victoire du «non». D'autres peuvent encore arriver, prévient le préfet.

C'est une avalanche de recours qui fait suite au refus à 94 voix près du projet de rénovation, sécurisation et développement du centre de congrès (2m2c) de Montreux. «Nous en avons reçu plus de 90», estimait ce jeudi matin le préfet du district de Riviera-Pays-d'Enhaut, Roland Berdoz, interrogé par Keystone-ATS.

Le délai pour les envoyer étant fixé à mercredi, il se peut que des courriers lui parviennent encore ces prochains jours. «C'est rare d'en recevoir autant», reconnaît le préfet. S'il n'a pas encore eu le temps d'éplucher tous ces recours, il peut déjà affirmer que le principal grief concerne le retard dans l'envoi du matériel de vote aux étrangers et qu'ils proviennent de particuliers.

Pour mémoire, 1397 électeurs étrangers n'ont reçu leur enveloppe de vote que la semaine qui a précédé le scrutin communal en raison d'un problème informatique. Face à l'écart si serré qui a séparé les camps du «oui» et du «non», à savoir 94 voix, certains citoyens estiment visiblement que cela a pu jouer un rôle dans le résultat.

Rapport au gouvernement

Désormais, Roland Berdoz va instruire ces requêtes. «Puis, je ferai un rapport au Conseil d'Etat qui décidera», explique-t-il. Si le vote était invalidé, les Montreusiens revoteraient alors sur le même texte.

Signalons que du côté des vainqueurs, des recours avaient aussi été déposés. Au nombre de trois. «Pas par des partis, mais des proches ou des membres des Verts et de Montreux Libre», précise Roland Berdoz.

Tous ont été retirés, poursuit-il. L'un, portant sur l'affichage, avant le vote. Les deux autres, ayant trait à un rectificatif de la Municipalité aux arguments des opposants et à l'envoi du matériel de vote aux étrangers, ont été retirés entre lundi et mardi.

Nouveau projet

Toujours du côté des opposants, Susanne Lauber Fürst de Montreux Libre explique dans le journal Le Régional que son parti déposera «une motion lors du prochain Conseil communal pour demander un projet de sécurisation et de modernisation du 2m2c». Le texte réclamera un concept moins coûteux, avec un investissement plus grand du canton et une solution de parking.

S'agissant de la mise aux normes de sécurité, notamment en matière de protection incendie, elle ajoute que «l'important est d'avoir un projet accepté par le Conseil communal au plus tard en 2020».

Les Montreusiens ont refusé dimanche à 50,7% que leur commune investisse 27 millions de francs dans la rénovation, la sécurisation et le développement du centre de congrès (2m2c). Budgétisés à 87 millions, les travaux auraient aussi été pris en charge par les acteurs touristiques de la région ainsi que la société d'exploitation du centre. Le projet était notamment soutenu par les autorités et le Montreux Jazz Festival. (ats/nxp)