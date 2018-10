Les patients se montrent satisfaits de leur séjour à l'hôpital, selon un sondage publié mardi par l'Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et cliniques (ANQ). Les résultats restent stables par rapport à l'année précédente.

Sur une échelle de satisfaction allant de 1 à 5, plus de 60% des personnes interrogées ont coché la valeur la plus élevée pour les questions portant sur la communication et celle relative à la médication.

La qualité du traitement a obtenu le score maximum de 5 auprès de 37% des personnes sondées et l'organisation de la sortie de l'hôpital a été jugée excellente par 32% d'entre elles. La durée d'hospitalisation a été jugée adéquate par 90% des sondés.

L'organisation de la sortie de l'hôpital recueille la moyenne la plus basse avec une note de 3,99. A l'inverse, le fait d'obtenir des réponses compréhensibles aux questions obtient la meilleure note, à 4,52.

Parents aussi satisfaits

La satisfaction est également de mise auprès des parents d'enfants hospitalisés. Sur une échelle de 1 à 10, les participants ont coché une valeur de 8 ou plus à toutes les questions. Celles-ci portaient sur la disposition à recommander l'hôpital, la qualité de la prise en charge, la facilité à comprendre le personnel médical et de soin et sur l'éthique.

Près de 37'000 personnes ont participé à l'enquête. Environ 200 hôpitaux de soins aigus ont interrogé leurs patients en septembre 2017. Parallèlement, les patients d'enfants hospitalisés âgés jusqu'à 16 ans ont évalué les prestations de plus de 30 cliniques de pédiatrie.

L'ANQ promeut la qualité dans les hôpitaux et les cliniques. L'association des hôpitaux H , santésuisse, curafutura, les assureurs sociaux, les cantons et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé en sont membres. (ats/nxp)