La part de femmes actives dans l'agriculture en Suisse est inférieure à la moyenne mondiale. A l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales dimanche, les paysannes suisses pensent avant tout à leurs consoeurs de pays moins favorisés.

Les près de 56'500 femmes actives dans l'agriculture en Suisse y représentent 36% de la main-d'oeuvre agricole. Dans le monde, cette part monte à 43%, indique l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales.

Les femmes rurales dans le monde sont plus souvent exploitantes proprement dites ou propriétaires que leurs consoeurs en Suisse: une sur cinq en moyenne mondiale, contre moins d'une sur cinquante en Suisse. Une situation apparemment plus favorable hors de Suisse, mais qu'il faut nuancer.

Les femmes rurales dans le monde produisent, préparent et transforment les aliments, tout en accomplissant aussi les tâches domestiques. Leurs journées de travail sont plus longues que celles des hommes, affirme l'USPF. Cette dernière relève qu'elles atteignent jusqu’à 17 heures de plus par semaine au Bénin.

Faible couverture sociale

S'il n’existe pas de statistiques claires sur leur revenu provenant de cette activité en Suisse, la proportion estimée de femmes qui perçoivent une part du revenu de l’exploitation agricole est faible, affirme l'USPF. En conséquence, leur prévoyance vieillesse et leurs assurances sociales sont maigres.

Pourtant, par leur travail et leur engagement dans l’agriculture, les paysannes contribuent au développement du tissu social et économique et des activités agricoles dans les régions périphériques, constate l'USPF. Elles assurent des prestations en faveur de la société qui ne sont ni reconnues ni rémunérées. Cette situation doit changer, affirme-t-elle.

En Suisse, l'USPF s'engage au quotidien pour les paysannes et les femmes rurales. «Mais nous souhaitons également et surtout exprimer notre solidarité envers nos consoeurs à travers le monde et plus particulièrement dans les pays moins favorisés que le nôtre», déclare l'USPF dans un communiqué. (ats/nxp)