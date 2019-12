Budget de l'agriculture à la hausse

Après avoir coupé dans le budget de l'asile, le Conseil national a accordé jeudi une augmentation dans le domaine de l'agriculture. Contre l'avis du Conseil fédéral, les députés ont donné leur feu vert à une rallonge de 3 millions pour les paiements directs par 127 voix contre 63. Ils ont unanimement augmenté de 2,5 millions l'enveloppe pour l'Institut de recherche de l'agriculture biologique afin de faire face aux développements environnementaux.



La gauche soutenue par les Vert'libéraux n'auront pas réussi à augmenter les enveloppes budgétaires de l'Office fédéral de l'agriculture de l'Office fédéral des affaires vétérinaires, du Secrétariat d'Etat à l'économie et d'Agroscope. Ursula Schneider Schüttel (PS/FR) voulait ainsi permettre un réexamen plus rapide des substances actives dans le but de diminuer les risques que les produits phytosanitaires font courir aux organismes aquatiques. La proposition a été rejetée par 105 voix contre 84.



Ces études doivent être réalisées en collaboration avec l'UE, a rappelé Jacques Bourgeois (PLR/FR). Un autre rythme ne fait pas sens, a abondé le ministre des finances Ueli Maurer. Il s'est rallié à la proposition du Conseil fédéral concernant la revitalisation des eaux et a rejeté une augmentation de 20 millions de francs demandée par Mme Schneider Schüttel. Les fonds suffisent à financer les projets, ont estimé les députés par 96 voix contre 95 et 3 abstentions.