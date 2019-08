Réactions divers

L'Union suisse des paysans (USP) se veut rassurante. L'étude montre que la présence de résidus de produits phytosanitaires n'a pas dépassé les exigences quantitatives dans 98% des stations de mesure, indique dans un communiqué jeudi. De plus, la période étudiée, de 2007 à 2016, est comprise avant l'introduction du plan d'action national produits phytosanitaires à la fin de l'été 2017. Les 51 mesures vont empêcher au maximum l'arrivée de résidus nocifs issus de l'agriculture dans les eaux souterraines et de surface.



Les Vert'libéraux (PVL) interpellent le PLR, mais également le Conseil fédéral et les représentants des agriculteurs pour un changement de cap. Ils rappellent que lors de la session de juin dernier, le Conseil national a rejeté l'initiative sur l'eau potable ainsi qu'un contre-projet, avec l'aide du PLR.



De son côté, le PS est alarmiste. «Les eaux souterraines constituent la principale ressource en eau potable de la Suisse. C'est un acte de négligence que de la mettre en danger», déclare Ada Marra, conseillère nationale (VD) et vice-présidente du PS Suisse. Le plan d'action sur les pesticides du Conseil fédéral est loin d'être suffisant pour maîtriser le problème en Suisse. «Si aucun contre-projet efficace n'est proposé, nous soutiendrons l'initiative »Pour une eau potable saine et des aliments sains«, sur laquelle les Suisses pourraient voter l'an prochain.



Pour Greenpeace, i«l est grand temps de diminuer le nombre d'animaux d'élevage et de baisser l'utilisation de pesticides et d'engrais»: la qualité de l'eau n'en sera que meilleure. Quant au WWF, il en appelle à un changement radical dans l'agriculture.