Bien qu'appréciés de nombreuses personnes, les chihuahuas, les carlins ou encore les yorkshire terriers ne jouissent pas toujours d'une bonne réputation. Surtout auprès des propriétaires de grands chiens, qui ne voient aucun intérêt à détenir un si petit animal, écrit ce lundi le «Tages-Anzeiger».

Or à Zurich, les toutous courts sur pattes semblent avoir remporté une petite victoire, qui étonne même la vétérinaire cantonale Regula Vogel. Depuis l'introduction en 2009 d'une formation obligatoire pour tous les chiens faisant plus de 45 centimètres ou pesant plus de 16 kilos, le nombre de petits compagnons à quatre pattes a explosé dans le canton alémanique. C'est ce qui ressort de la banque de données des chiens de race Amicus, qui a remplacé Anis, écrit le quotidien.

Grands chiens pas tolérés en appartement

En 2009, le canton de Zurich comptait en effet 15'700 petits chiens de race. Leur nombre s'élevait à 22'400 en 2017. S'ajoutent encore environ 1700 bâtards de petite taille ainsi que tous les bâtards dont la taille n'a pas encore été indiquée puisque cette précision n'est obligatoire que depuis deux ans dans Amicus. Selon des estimations du «Tages-Anzeiger», plus de 40% des toutous zurichois seraient ainsi petits. En 2009, ce taux ne s'élevait qu'à environ 30%. Autre point intéressant: le nombre de grands chiens de race a en revanche passé de 19'600 en 2009 à 18'600 l'an dernier.

A la question de savoir pourquoi les petits chiens sont soudainement devenus si populaires, Regula Vogel pense que les cours obligatoires pour grands chiens n'y sont pas pour grand chose. Selon la vétérinaire cantonale, ce changement de tendance est principalement dû au changement démographique. «De nos jours, davantage de personnes vivent seules ou à deux dans un environnement urbain. Ces personnes ont donc davantage tendance à opter pour un petit chien, notamment parce que de nombreux propriétaires de logements ne tolèrent pas les grands animaux.» Elle note également qu'un nombre grandissant de familles vivent dans un logement sans jardin ou alors dans une maison sur un petit terrain. La détention de petits toutous se révèle donc plus pratique. Pour finir, explique-t-elle, les petits compagnons à quatre pattes sont devenus cultes au fil des ans. De plus en plus de stars se présentent en effet avec leurs petits animaux de compagnie sur les réseaux sociaux, lançant ainsi un phénomène de mode.

La vétérinaire cantonale met en garde: tout cet engouement autour des petits chiens ne leur rend pas réellement service. Nombreux sont ceux qui pensent en effet que ces animaux sont moins dangereux que les grands, qu'ils nécessitent moins de dressage et qu'ils sont plus faciles à vivre. «C'est faux», rappelle-t-elle. (Le Matin)