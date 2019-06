Pour cette compétition pas comme les autres, les règles sont assez sommaires. On ne cogne pas les autres concurrents durant la course. Il faut mettre un casque. Les moteurs et autres moyens de propulsions sont interdits. Et on rigole bien. C’est à peu près tout. Qu’est-ce? La 10e «Office chair race» qui s’est tenue samedi Olten, soit une délirante course de fauteuils de bureau.

Les participants étaient répartis en deux catégories. La «standard»: on chevauche et on pilote une chaise de bureau classique. Et la «kamikaze»: là, les fauteuils peuvent être modifiés, trafiqués, réinventé. Au final? De joyeuses photos (voire galerie ci-dessus). De la bonne humeur. Et quelques gamelles spectaculaires…

(Le Matin)