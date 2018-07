L'an dernier, le pistolet SIG Sauer P228 a été remplacé par le SFP9 de la marque allemande Heckler&Koch au sein de la police bâloise. Près de 900 pièces ont été achetées pour environ 500 000 francs. L'arme de calibre 9 millimètres est réputée pour son faible poids et sa facilité d'utilisation.

C'est sans doute pour ces raisons que les forces de l'ordre berlinoises ont en elles aussi commandé 24 000 pièces. Or, comme l'a révélé la Bild am Sonntag début juillet, cette arme n'a pas passé les tests de qualité en Allemagne et a été déclarée comme inadaptée pour toute utilisation policière. Contactée par la Basler Zeitung, la police berlinoise a confirmé cette information. Concrètement, ce sont deux problèmes qui ont été pointés du doigt: des chargeurs qui tombent et des problèmes quant à la précision du tir.

«Problèmes de qualité par confirmés»

Heckler&Koch ne s'est pas exprimé publiquement sur ce mini-scandale qui a éclaté dans la capitale allemande. L'entreprise n'a par ailleurs pas répondu aux sollicitations de la Basler Zeitung. Selon des recherches du quotidien alémanique, ce n'est pas la première fois que Heckler&Koch est critiqué pour la qualité de ses produits. L'armée allemande avait dû se débarrasser en 2015 de leurs fusils G36 parce qu'ils se déformaient en cas de fortes chaleurs.

Contacté, Toprak Yerguz, porte-parole de la police bâloise, assure que le pistolet SFP9 est très apprécié des agents. Il précise par ailleurs qu'il est plus facile à manipuler que le SIG Sauer P228. «La police cantonale bâloise ne peux pas confirmer les problèmes de qualité décrits par la police berlinoise.»

Deux modèles différents

Mais comment peut-on acheter et utiliser une arme qui a été déclarée inadaptée par un autre corps de police en raison de problèmes de qualité? Toprak Yerguz pense que cela peut s'expliquer par le fait que les deux polices n'ont pas acheté exactement le même modèle. Les forces de l'ordre bâloises ont en effet commandé le SFP9 SF. Les agents berlinois, eux, avaient jeté leur dévolu sur le SFP9 TR.

Un coup d'oeil sur le descriptif des deux modèles montre cependant que les «SF» et les «TR» sont quasiment identiques: seule la détente est plus longue chez le modèle «TR». Une différence qui n'a donc aucune incidence sur les chargeurs qui tombent ou la précision du tir, résume le quotidien alémanique. (Le Matin)