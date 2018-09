Les pompiers sont trop souvent trop lents. Tel est le constat de la SonntagsZeitung, qui a estimé les temps de parcours des hommes du feu dans six cités suisses: Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, Winterthour et Lausanne.

Le temps d’intervention a été fixé par les pompiers eux-mêmes, par la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP): dix minutes pour un incendie dans une zone à forte densité de constructions; 15 minutes dans une zone moins peuplée. Et ce délai devrait être tenu dans 80% des cas.

Gros problème à Zurich et Berne

Or à Zurich, selon les calculs de la SonntagsZeitung, seules 52% des interventions ont lieu dans les dix minutes. Cette proportion est de 56% à Berne. On est très très loin des objectifs. Les trois autres villes alémaniques sont par contre dans les normes: 84% d’interventions dans les dix minutes à Bâle, 87% à Lucerne, 88% à Winterthour.

Et Lausanne, la seule ville romande étudiée? Le résultat n’est pas satisfaisant, avec 73% des interventions dans les temps. Sur la carte publiée par le journal dominical alémanique, on voit une forte disparité selon la zone de la ville: les pompiers peinent surtout à respecter les délais dans le nord-est de Lausanne.

Les temps d'intervention selon les zones de Lausanne.

Les autres villes romandes n’ont malheureusement pas été étudiées. Mais pour Genève, par exemple, ce n’est apparemment pas mieux. Les délais de 10 et 15 minutes pour les zones urbaines et rurales ne sont respectés que lors de 60% des interventions, selon un article de la Tribune de Genève de l’an dernier.

Le temps de survie comme base de calcul

Pourquoi ces retards? Secrétaire général de la CSSP, Stefan Häusler avance deux pistes d’explication dans la SonntagsZeitung. D’abord car beaucoup de pompiers ne travaillent plus au même endroit où ils vivent. Et car on manque de bras: On dénombrait 115 000 pompiers en Suisse en 2008. Ils ne sont plus que 85 000.

Ce problème n’a rien d’anecdotique, car les temps d’intervention n’ont pas été fixés au hasard par la CSSP. Étude à l’appui, la Coordination suisse des sapeurs-pompiers avait estimé qu’il faut agir avant quinze minutes pour prévenir un «saut de feu» – la propagation de l’incendie au-delà du local dans lequel il s’est déclaré. Et surtout que la survie d’une personne exposée aux émanations est également d’une quinzaine de minutes…

