Chloé Gosteli, 30 ans, pilote chez Swiss, Lausanne (VD): une vocation née de «Buck Danny» et «Tanguy & Laverdure»



Un papa pilote et la lecture – «en cachette et à longueur de journée» – de ses BD de Buck Danny et de Tanguy & Laverdure ont fait naître très vite la passion des avions chez Chloé Gosteli. «Mon père nous prenait souvent, ma sœur et moi, en voyage avec lui, et j’ai pu découvrir les différentes facettes du métier. Ce qui m’a encore plus motivée à poursuivre dans cette voie.»

Sans crainte à propos des éventuelles difficultés à entrer dans un milieu masculin, mais plutôt sur la sélection pour devenir pilote chez Swiss. Un passage obligé brillamment décroché en 2008 dans la compagnie aérienne helvétique, suivi de l’école de pilotes de Swiss.

«Depuis octobre 2010, je suis first officer (ndlr: copilote), d’abord sur Airbus A320 et, depuis 2012, sur Airbus A330-A340.» Un cursus traversé sans remarques négatives ni le sentiment de devoir prouver quelque chose en tant que femme. «Je ressens plutôt de l’étonnement et de l’admiration lorsque l’on me demande quel est mon métier. Je me souviens d’un vol quand j’étais jeune copilote sur l’Europe, où nous étions deux femmes dans le cockpit. Une passagère avait fait transmettre à la maître de cabine ses félicitations et son contentement à l’idée d’être pilotée par deux femmes. Dans cette profession, ce qui a trait au pilotage à proprement parler est très bien défini et standardisé. Ainsi, que ce soit une femme ou un homme dans le cockpit ne change rien au déroulement des opérations. Par contre, la relation qui se construit pendant une rotation – soit un groupe de plusieurs vols avec le même collègue pilote – au niveau privé sera forcément différente que si l’on retrouve deux hommes dans le cockpit. Les premières femmes pilotes ont eu à se battre pour se faire leur place et se faire accepter. De nos jours, ce n’est plus le cas, nous sommes accueillies de la même manière que nos collègues masculins.»

Si des barrières existent encore, elles sont plutôt psychologiques, estime-t-elle. Celles qui nous font encore classer ce métier dans la catégorie masculine. «Les femmes sont très bien acceptées maintenant et ont les mêmes conditions de travail que les hommes. Il est tout à fait possible de fonder une famille et de trouver un bel équilibre entre le travail et le privé. Je suis maman d’une petite fille de 2 ans et cela se passe très bien.» (Le Matin)