Le 27 octobre 1918 ont été nommées les premières pasteures de Suisse à Zurich: Rosa Gutknecht (1885-1959) et Elise Pfister (1886-1944). L'Église réformée zurichoise a même été la première d'Europe à ordonner des femmes. Elle organise une série d'événements pour l'occasion.

Les deux pionnières ont étudié ensemble la théologie à Zurich, obtenant les meilleures notes. Elles sont devenues pasteures en pleine période d'agitation, juste avant la grève générale de 1918, selon l'Église cantonale réformée de Zurich, qui a communiqué lundi. Les droits des femmes faisaient alors partie des revendications.

Une reconnaissance tardive

Mais comme les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles ne pouvaient occuper de fonctions publiques et diriger des paroisses. Rosa Gutknecht et Elise Pfister était employées comme assistantes de leurs collègues masculins, avec des salaires inférieurs. Elles tenaient toutefois des offices et remplissaient d'autres fonctions.

La lutte pour davantage de reconnaissance a duré des décennies. Entre 1962 et 1972, la plupart des Eglises protestantes suisses ont accordé l'égalité homme-femme pour l'accès au pastorat. En 2017, un tiers des 1869 pasteurs réformés du pays étaient des femmes, selon l'institut suisse de sociologie pastorale.

(ats/nxp)