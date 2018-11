L'hiver va faire une brève irruption en Suisse en ce début de semaine. Le puissant anticyclone qui est actuellement centré sur la Scandinavie va conduire de l'air froid venant de Russie sur notre pays, selon MeteoNews.

Lundi matin, il ne fera pas plus de 2 degrés à Genève ou à Lausanne. Dans le courant de la journée, une dépression d'altitude se dirigeant sur les Alpes va apporter davantage d'humidité. De quoi produire ça et là quelques flocons, d'abord en Valais, puis sur le reste de la Suisse romande. «La quantité de neige devrait toutefois rester modeste», estime Patrick Suter, spécialiste de l'agence météorologique.

Trop sec pour la saison

Les températures devraient rester stables entre 4 et 5 degrés jusqu'à mercredi, avant un léger redoux jeudi. Et le week-end prochain risque d'être pluvieux. De quoi réduire un peu le déficit de précipitations qui touche le pays cette année. Les sols sont en effet actuellement beaucoup trop secs pour la saison. «Depuis plusieurs mois, un certain retard s'accumule en matière de pluviométrie», rappelle Patrick Suter.

Et le temps presse, car l’absorption de l'eau par les sols se trouvera entravée avec l'arrivée de l'hiver et du gel. «Si le temps ne change pas bientôt, nous débuteront l'été prochain avec un déficit», prévient le météorologue. (Le Matin)