Le 2 avril dernier, le Conseil fédéral et l'Office fédéral de la santé publique ont communiqué une décision qui fâche les psychologues psychothérapeutes. Dans les mesures entourant la gestion de l'épidémie, les psychiatres, qui exercent en ambulatoire, sont autorisés à suivre entièrement leurs patients à distance, par téléphone ou visioconférence. Mais les psychologues psychothérapeutes ne pourront facturer, eux, que 360 minutes de consultations téléphoniques par semestre à l'assurance de base. Soit une moyenne d'une heure par mois.

Interruption de thérapies

Jusqu'ici, ces thérapeutes avaient droit à 240 minutes, mais dans la situation actuelle de confinement, ils considèrent qu'un plafond est contreproductif: «Cette décision conduit à une nécessaire interruption de certaines thérapies, elle-même responsable d’une évolution vers une chronicité des troubles en question, voire de cas de crises aigües et d’hospitalisations coûteuses, avec le risque que les maladies psychiques s’aggravent et que les coûts de prise en charge augmentent à moyen terme.»

Population fragilisée

La Fédération Suisse des Psychologues et la Fondation Pro Mente Sana demandent donc au Conseil fédéral de lever cette discrimination à l'égard de ces praticiens vis-à-vis de leurs collègues psychiatres et surtout de leurs patients: «Pour les personnes atteintes de troubles psychiques, la menace liée à une maladie virale inconnue, l’isolement et l’absence de rythmes quotidiens sont en effet particulièrement pesants. Dans ce contexte, elles ont besoin de l’accompagnement d’un professionnel.»

