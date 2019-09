À Vicques (JU), le carillon de l'église catholique Notre-Dame-du-Rosaire sonne l'angélus à 6 heures, à midi et à 20 heures. Pour certains riverains, c'est trop tôt, trop long, trop fort, d'autant que les quatre cloches sonnent aussi les heures, les demies et les quarts, les baptêmes, les mariages et les enterrements.

La particularité du clocher consacré en 1961, c'est d'être ouvert, avec des jougs fixés à une structure en béton. Des voisins se sont plaints par courrier de ces «nuisances sonores».

Un acousticien a procédé à des mesures qui n'ont pas révélé de décibels inadmissibles. Mais la paroisse a convoqué hier soir une assemblée extraordinaire fréquentée par 62 ayants droits, soit trois fois l'affluence habituelle.

Du cimetière

‹Il faut aller habiter, non près de l'église, mais à côté du cimetière›, a recommandé Gégé -une figure du village - aux mécontents, comme le rapporte «Le Quotidien Jurassien». Pour les uns, les cloches rythment la vie quotidienne, en servant de réveil et de repère. Pour les autres, elles perturbent le sommeil des enfants et génèrent du stress.

Deux propositions de mise ne sourdine ont été acceptées, l'une par 45 voix contre 14, l'autre par 47 voix contre 9. Ainsi, dès le 1er octobre prochain, les cloches ne sonneront plus à 6 heures, mais à 7 heures. Le dimanche, ce sera à 10 heures: le premier appel à la messe de 9 heures sera supprimé.

Pas question par contre de réduire de moitié la durée de l'angélus et de limiter le carillon à 90 secondes: proposition rejetée par 43 voix contre 15. Selon le constat du «Quotidien Jurassien», «la cloche de guerre est enterrée».

Vincent Donzé