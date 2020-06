Une loi COVID-19 en consultation

Le Conseil fédéral met en consultation le projet d'une loi COVID-19, a-t-il annoncé vendredi. Cette loi fédérale urgente de durée limitée vise à donner une base légale, adoptée par le Parlement, aux mesures arrêtées jusqu'ici dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.



Le texte, mis en consultation, habilitera le Conseil fédéral à reconduire ou à adapter les mesures qui seront encore nécessaires. Il prévoit que le gouvernement ne fera usage de ses compétences qu?aussi longtemps et dans la mesure où elles seront nécessaires pour gérer l'épidémie de COVID-19. S'il s'avère qu?une mesure n'est plus utile, les dispositions correspondantes seront abrogée.



L'avant-projet comprend treize articles, portant notamment sur les mesures de lutte contre l?épidémie, dans le domaine des étrangers et de l'asile, dans le domaine de la justice et du droit procédural, des mesures en cas d'insolvabilité, dans le domaine des médias et dans le domaine de l'assurance-chômage.



La consultation s'achèvera le 10 juillet 2020. Le délai a été raccourci de trois semaines, afin que le Parlement puisse délibérer du texte lors de la session d'automne.