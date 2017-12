La SRF va livrer des vidéos à Tamedia

La SRF et Tamedia testent une nouvelle coopération. La télévision et radio alémanique au mandat de service public devrait mettre du contenu vidéo brut à disposition des plateformes en ligne de l'éditeur privé zurichois.



Il s'agira de prises de vues d'événements, de conférences de presse ou d'autres apparitions médiatiques. Les vidéos ne seront pas éditées sur le plan journalistique et ne contiendront pas de commentaires, ont indiqué vendredi les deux entreprises dans un communiqué.



L'équipe vidéo de Tamedia pourra retravailler les séquences, les compléter et produire ainsi de nouveaux contenus. Chaque vidéo mentionnera la SRF comme source des images.



Un test de trois mois est prévu. S'il est concluant, la SRF pourrait livrer du contenu vidéo brut à d'autres médias suisses.