Les retards de paiement des entreprises sont devenus plus fréquents en 2018 dans la Confédération, selon la dernière étude du cabinet de recouvrement et d'information financière Bisnode. L'année dernière, près de 24% des factures ont été réglées en retard avec une moyenne de 14,6 jours, contre 14,1 jours en 2017.

Les plus mauvais payeurs se trouvent dans les secteurs de la restauration, du commerce de détail et de l'automobile, a précisé mardi Bisnode dans son rapport.

Les professionnels à payer le plus rapidement leurs factures se trouvent dans les secteurs des finances et de l'assurance, le placement de personnel, les instruments de précision et les montres.

La morale de paiement s'est nettement améliorée dans les cantons de Zoug, de Schwytz, du Jura et au Tessin, alors qu'elle s'est dégradée dans ceux de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, ainsi qu'en Argovie. En termes absolus, les cantons de Bâle-Ville, du Tessin et de Zoug se placent parmi les plus mauvais payeurs de Suisse, alors que les plus faibles taux ont été enregistrés en Appenzell Rhodes-Intérieures et Extérieur ainsi que dans le canton de Glaris. (ats/nxp)