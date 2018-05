Bonne nouvelle pour les retraités qui en ont besoin. Désormais un forfait de 1237,50 francs couvrira deux appareils auditifs et les services correspondants pour une période de 5 ans. Ce montant correspond à 75% du forfait remboursé par l'Assurance invalidité. S'agissant des appareils pour une oreille, l'AVS continuera de verser son forfait de 630 francs, a indiqué mardi l'Office fédéral des assurances sociales.

Il incombera au médecin spécialiste de déterminer si une personne a besoin d'une ou de deux aides auditives. Cette modification d'ordonnance avait été adoptée par le Parlement lors de la session de septembre dernier.

Le montant des prestations a été limité à 75% du forfait de l'AI pour les rentiers AVS au motif que l'AVS est une assurance-vieillesse et non une assurance de réinsertion. Le Parlement a ainsi tenu compte des différents buts poursuivis par l'AVS et l'AI. (ats/nxp)